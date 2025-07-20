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"Бой был санкционирован": Промоутер назвал следующего соперника Усика

Фрэнк Уоррен отметил, что у украинца уже есть обязательный оппонент.
Сегодня, 21:15       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о следующем бое абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика после его победы над Даниэлем Дюбуа.

По словам функционера, украинский боксер будет обязан провести защиту против обладателя временного титула WBO Джозефа Паркера.

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"Как фанат, я бы хотел увидеть бой Усика против Джо Паркера. Джозеф заслужил это, у него такая же победная серия, как и у Дюбуа.

Это бой, который был санкционирован, так или иначе он должен состояться, или Джо будет драться за вакантный титул", - сказал Уоррен на пресс-конференции после боя.

Отметим, ранее Александр Усик также намекнул на трилогию с Тайсоном Фьюри.

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