"Бой был санкционирован": Промоутер назвал следующего соперника Усика

Фрэнк Уоррен отметил, что у украинца уже есть обязательный оппонент.

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о следующем бое абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика после его победы над Даниэлем Дюбуа.

По словам функционера, украинский боксер будет обязан провести защиту против обладателя временного титула WBO Джозефа Паркера.

Читай также: "Скоро увидимся": Паркер бросил Усику вызов на бой

"Как фанат, я бы хотел увидеть бой Усика против Джо Паркера. Джозеф заслужил это, у него такая же победная серия, как и у Дюбуа.

Это бой, который был санкционирован, так или иначе он должен состояться, или Джо будет драться за вакантный титул", - сказал Уоррен на пресс-конференции после боя.

Отметим, ранее Александр Усик также намекнул на трилогию с Тайсоном Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!