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"Глубоко разочарованы": Тренер оценил выступление Дюбуа в реванше с Усиком

Наставник британца объяснил, почему его подопечный проиграл украинцу.
Сегодня, 10:18       Автор: Игорь Мищук
Дон Чарльз и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Дон Чарльз и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Дон Чарльз, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился мыслями о его досрочном поражении в поединке с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Наставник британца отметил, что они разочарованы неудачным выступлением, но считает, что было сложно противостоять величайшему бойцу поколения.

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"Мы глубоко разочарованы. Конечно, я, боец, команда, все мы глубоко разочарованы. Мы не к этому готовились, но, к сожалению, так было предначертано. Я твердо верю в судьбу и следую своим принципам. Но этому не суждено было сбыться.

Дело не в отсутствии попыток. Просто так сложилось. Мы столкнулись с величайшим бойцом своего поколения, который войдет в историю бокса как один из самых выдающихся, кто когда-либо надевал перчатки.

Возраст Даниэля на его стороне. С ним все в порядке. Он здоров. Я разговаривал с ним. Он возьмет небольшой перерыв, а затем вернется. Мы перестроимся, поговорим с его промоутером Фрэнком Уорреном и посмотрим, что получится", - приводит слова Чарльза BoxingScene.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дон Чарльз Даниэль Дюбуа

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