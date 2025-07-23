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"Хотите, чтобы он умер?": Фьюри заступился за Дюбуа

Тайсон не стал критиковать соотечественника, что тот не поднялся после мощного удара от украинца.
Сегодня, 09:50       Автор: Митя Шитко
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поддержал Даниэля Дюбуа после его досрочного поражения в реванше с Александром Усиком.

"Цыганский король" заступился за британца, который не смог подняться после нокаута.

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"Меня продолжают спрашивать о ситуации вокруг Дюбуа, о том, что он якобы сдался. Вот факты: молодой Даниэль сделал все, что мог, против одного из величайших чемпионов в истории, и этого оказалось недостаточно, он потерпел неудачу. Он дважды упал. Что вы хотите, чтобы он сделал? Умер в ринге? Какой смысл быть избитым к чертям и все равно проиграть? Он отдал все силы. Он бы не выиграл этот бой, и лучше убраться оттуда.

В боксе есть много зависти, особенно когда человек зарабатывает много денег. Много завистливых бойцов охаивают человека, который сделал все, что мог, которому хватило смелости выйти туда. Когда ты дерешься в ринге с чемпиона мира в супертяжелом весе, в боксе нет места трусости.

Я отдаю должное Даниэлю. Он рвал свои яйца с восьми лет, завоевал чемпионский титул. Он подрался с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира, а теперь сидит дома, будучи мультимиллионером, и может делать все, что захочет", - приводит слова Тайсона Seconds Out.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне.

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