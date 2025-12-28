iSport.ua
Макгрегор - о возможном бое с Полом: Там было очень выгодное предложение

Брат Джейка Пола хочет сразиться с ирландцем.
Сегодня, 08:21       Автор: Валентина Чорноштан
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор поделился своими планами на ближайшие бои.

"Я возвращаюсь за славой, за золотым поясом, за тройной короной. Именно этого я стремлюсь. А все эти другие побочные варианты? Посмотрите на Майка Тайсона, который дрался с Джейком Полом в 58 лет, — посмотрите, каким свежим он выглядит. Он для меня вдохновение", - цитируют слова Конора Bloody Elbow.

Также ирландский боец высказался касательно возможного боя с Логаном Полом:

"У меня там было очень выгодное предложение. Но эти бои с ютуберами будут позже".

Последний бой Конора прошёл в 2021 году, когда 37-летний боец второй раз подряд проиграл Дастину Порье. Напомним, что Конор Макгрегор выступит в Белом доме в честь 250-летия США.

