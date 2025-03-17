Макгрегор раскритиковал правительство Ирландии во время визита в Вашингтон

Экс-звезда UFC Конор Макгрегор посетил Вашингтон во время Дня Святого Патрика, где выступил с речью.

В ней бывший боец резко раскритиковал правительство Ирландии и наоборот сделал немало комплиментов в адрес Дональда Трампа.

"Я здесь, чтобы поднять вопросы, с которыми сталкиваются люди Ирландии. Потому что никогда раньше на главной сцене не говорили о проблемах, с которыми сталкиваются ирландцы. Наше правительство давно отказалось от голосов народа Ирландии. И пришло время, чтобы Америка узнала, что происходит в Ирландии.

То, что происходит в Ирландии, - это трагедия. Наше правительство - это правительство бездействия и безответственности. Они занимаются вопросами, которые не имеют ничего общего с ирландским народом. Схема незаконной иммиграции разрушает страну. Есть провинциальные городки в Ирландии, которые были захвачены за один момент, и где местные жители мгновенно оказались в меньшинстве. Так что эти проблемы нужно решать", - сказал во время встречи Макгрегор.

Далее Конор также заявил, что приехал в Вашингтон, чтобы немного поучиться у Трампа, который его вдохновляет. Как сообщила пресс-служба Белого дома, позднее экс-боец встретиться с американским президентом.

Также ранее Конор Макгрегор заявил о своем желании балотироваться на пост президента Ирландии.

Также, напомним, ранее Ярослав Амосов добыл первую победу после ухода из Bellator.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!