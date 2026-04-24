Украина завершила ЧМ-2026 по хоккею обидным поражением

Швейцария вырвала победу в овертайме.
Сегодня, 19:48       Автор: Андрей Безуглый
Юношеская сборная Украины по хоккею / ФХУ

В пятницу, 24 апреля, юношеские сборные Украины и Швейцарии по хоккею встречались в последнем туре ЧМ-2026.

Швейцария к этому моменту уже гарантировала повышение в то время, как наша команда боролась за финиш в топ-3 группы.

Первый период остался за соперником, которые забросили две безответных шайбы. Во втором же снова триумфовали швейцарцы, однако уже с минимальным преимуществом.

А вот финал игры получился очень ярким. Украина сумела полностью отыграть отставание и перевести игру в овертаймы. Однако и там Швейцария оказалась сильнее.

По итогу юношеская сборная Украины по хоккею гарантировала себе топ-3 дивизиона IA.

ЧМ-2026 (U18). Дивизион IA. 5-й тур

Швейцария — Украина — 6:5 (2:0, 1:2, 2:3, 1:0 ОТ)

Статьи по теме

Капитан МЮ рассказал, почему не перешел в Саудовскую Аравию Капитан МЮ рассказал, почему не перешел в Саудовскую Аравию
Кохан с лучшим результатом сезона стал вторым в Кении Кохан с лучшим результатом сезона стал вторым в Кении
Хавбек Бенфики получил наказание за эпизод с Винисиусом Хавбек Бенфики получил наказание за эпизод с Винисиусом
Костюк уверенно стартовала на турнире в Мадриде Костюк уверенно стартовала на турнире в Мадриде

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: определились все пары 1/8 финала
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, АПЛ, Бундеслиги, поединки Реала, Наполи
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Колос и Полтава откроют 25-й тур
просмотров

Европа21:20
Капитан МЮ рассказал, почему не перешел в Саудовскую Аравию
Легкая атлетика20:25
Кохан с лучшим результатом сезона стал вторым в Кении
Европа и мир19:48
Украина завершила ЧМ-2026 по хоккею обидным поражением
Европа18:45
Хавбек Бенфики получил наказание за эпизод с Винисиусом
Теннис18:20
Костюк уверенно стартовала на турнире в Мадриде
Украина18:10
Экс-капитан сборной Украины стал героем популярного телешоу
Украина17:33
Колос все же вырвал победу у Полтавы
Европа16:50
Манчестер Юнайтед может вернуться к варианту с Балеба
Формула 116:22
Гран-при Турции официально вернулся в календарь
Европа15:12
Рома уволила Раньери и поддержала Гасперини после их конфликта
