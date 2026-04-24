Украина завершила ЧМ-2026 по хоккею обидным поражением
В пятницу, 24 апреля, юношеские сборные Украины и Швейцарии по хоккею встречались в последнем туре ЧМ-2026.
Швейцария к этому моменту уже гарантировала повышение в то время, как наша команда боролась за финиш в топ-3 группы.
Первый период остался за соперником, которые забросили две безответных шайбы. Во втором же снова триумфовали швейцарцы, однако уже с минимальным преимуществом.
А вот финал игры получился очень ярким. Украина сумела полностью отыграть отставание и перевести игру в овертаймы. Однако и там Швейцария оказалась сильнее.
По итогу юношеская сборная Украины по хоккею гарантировала себе топ-3 дивизиона IA.
ЧМ-2026 (U18). Дивизион IA. 5-й тур
Швейцария — Украина — 6:5 (2:0, 1:2, 2:3, 1:0 ОТ)
