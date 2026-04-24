Хавбек Бенфики получил наказание за эпизод с Винисиусом

Джанлука Престианни получил дисквалификацию.
Сегодня, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Джанлука Престианни / Getty Images

УЕФА определился с наказанием для Джанлуки Престианни.

Напомним, что хавбек Бенфики якобы оскорбил Винисиуса на почве расизма в матче Лиги чемпионов.

В итоге Престианни был отстранен на шесть матчей. Одно отстранение он уже отбыл, предстоит еще два, а оставшиеся три - условные.

Также УЕФА намерен обратиться к ФИФА, чтобы сделать отстранение игрока глобальным.

Ранее также сообщалось, что Винисиус в шаге от продления контракта.

