iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Колос все же вырвал победу у Полтавы

Ковалевцы сумели продавить соперника во втором тайме.
Сегодня, 17:33       Автор: Андрей Безуглый
Колос - Полтава / Колос
Колос - Полтава / Колос

В пятницу, 24 апреля, Колос принимал дома Полтаву.

Первый серьезный момент создали гости на самом старте матча. Галенкову совсем немного не хватило точности, чтобы открыть счет.

На это Колос ответил полумоментом Тахири, а затем Галенков снова промазал мимо створа в убойном моменте.

Второй тайм был уже не так динамичен. В итоге после ряда замен Колос перехватил инициативу, имел пару моментов и наконец открыл счет на 70-й минуте.

А менее чем через 10 минут Салабай забил второй, сняв все вопросы о победителе матча.

Колос - Полтава 2:0
Голы: Тахири, 70, Салабай, 77

Колос: Пузанков — Цуриков, Бондаренко, Хрипчук, Понедельник — Степаненко (Станковски, 54, Денисенко, 82), Гусол (Салабай, 54), Элиас, Гагнидзе, Алефиренко (Кане, 54) – Тахири (Захаркив, 88)

Полтава: Минчев – Коцюмака, Белошевский (Марусич, 76), Пидлепич, Ухань – Плахтир (Пятов, 62), Дорошенко, Галенков, Сад (Мисюра, 62), Одарюк (Вивдич, 76) – Сухоручко (Кобзар, 76)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Колос СК Полтава

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: определились все пары 1/8 финала
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, АПЛ, Бундеслиги, поединки Реала, Наполи
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Колос и Полтава откроют 25-й тур
просмотров

Последние новости

Теннис18:20
Костюк уверенно стартовала на турнире в Мадриде
Украина18:10
Экс-капитан сборной Украины стал героем популярного телешоу
Украина17:33
Колос все же вырвал победу у Полтавы
Европа16:50
Манчестер Юнайтед может вернуться к варианту с Балеба
Формула 116:22
Гран-при Турции официально вернулся в календарь
Европа15:12
Рома уволила Раньери и поддержала Гасперини после их конфликта
Европа14:35
Бавария готовится заключить новый контракт с Нойером
Бокс13:58
"Обсуждаем финальные детали": Промоутер Джошуа поделился информацией о бое с Фьюри
Европа13:30
Президент турецкого клуба подтвердил трансфер Малиновского
Украина12:59
Представители Полесья и Карпат признаны лучшими игроком и тренером 21-го тура УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK