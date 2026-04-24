Колос все же вырвал победу у Полтавы

В пятницу, 24 апреля, Колос принимал дома Полтаву.

Первый серьезный момент создали гости на самом старте матча. Галенкову совсем немного не хватило точности, чтобы открыть счет.

На это Колос ответил полумоментом Тахири, а затем Галенков снова промазал мимо створа в убойном моменте.

Второй тайм был уже не так динамичен. В итоге после ряда замен Колос перехватил инициативу, имел пару моментов и наконец открыл счет на 70-й минуте.

А менее чем через 10 минут Салабай забил второй, сняв все вопросы о победителе матча.

Колос - Полтава 2:0

Голы: Тахири, 70, Салабай, 77

Колос: Пузанков — Цуриков, Бондаренко, Хрипчук, Понедельник — Степаненко (Станковски, 54, Денисенко, 82), Гусол (Салабай, 54), Элиас, Гагнидзе, Алефиренко (Кане, 54) – Тахири (Захаркив, 88)

Полтава: Минчев – Коцюмака, Белошевский (Марусич, 76), Пидлепич, Ухань – Плахтир (Пятов, 62), Дорошенко, Галенков, Сад (Мисюра, 62), Одарюк (Вивдич, 76) – Сухоручко (Кобзар, 76)

