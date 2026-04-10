iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рух - Колос 1:1: обзор матча и результат игры 10.04.2026

Львовская и коваливская команды завершили вничью матч УПЛ.
Сегодня, 20:10       Автор: Игорь Мищук
Рух и Колос сыграли вничью / ФК Колос Ковалівка
В пятницу, 10 апреля, Рух принимал на своем поле Колос в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги.

Соперники дотянули с результативными действиями в противостоянии практически до конца встречи, завершив поединок ничьей 1:1.

Колос владел преимуществом в матче с одним из аутсайдеров чемпионата, однако только под занавес встречи сумел открыть счет. На 86-й минуте после подачи с фланга Ардит Тахири сбросил под удар Теллесу, а тот мощным ударом вколотил мяч в правую девятку.

Впрочем, на 90-й минуте Руху удалось спастись от поражения. Игор Невес замкнул головой навес с правого фланга и вырвал ничью, а этот балл стал первым для львовской команды после зимнего перерыва.

Колос с 34 очками занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице УПЛ. Рух идет на 14-й позиции, имея в своем активе 20 баллов.

Статистика матча Рух - Колос 23-го тура чемпионата Украины

Рух - Колос 1:1

Голы: Невес, 90 - Теллес, 86

Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 3 - 8
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 3 - 7
Фолы: 11 - 13

Рух: Герета - Киричок (Ясинский, 77), Пидгурский, Товарницкий, Китела - Притула (Невес, 46), Бойко, Таллес - Диалло (Рунич, 60), Тутти (Дзюнь, 60, Кирикович, 76), Клайвер.

Колос: Пахолюк - Понедельник, Козик, Бурда, Рухадзе - Гагнидзе (Степаненко, 89), Теллес, Денисенко (Станковски, 46) - Кане (Алефиренко, 68), Климчук (Тахири, 46), Гусол.

Предупреждения: Клайвер, Бойко - Рухадзе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Рух Украинская Премьер-лига Колос

Популярное на сайте

Футбол сегодня: Забарный с ПСЖ против Монако, а Цыганков с Жироной будет противостоять Реалу с Луниным
просмотров
УПЛ: Полесье разгромило Полтаву, Рух и Колос сыграли вничью
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Футзал21:12
ХИТ впервые в истории стал обладателем Кубка Украины по футзалу
Теннис20:48
Свитолина удвоила преимущество Украины в противостоянии с Польшей
Украина20:25
УПЛ: Полесье разгромило Полтаву, Рух и Колос сыграли вничью
Украина20:10
Рух и Колос обменялись поздними голами, не определив победителя
Европа19:41
Сборная Италии назначила временного преемника Гаттузо
Теннис19:05
Костюк вывела Украину вперед в противостоянии с Польшей
Европа18:31
Вундеркинд Баварии выбыл на неопределенный срок
Бокс17:59
"Что ему еще доказывать?": Экс-промоутер Усика рассказал, когда тот должен был уйти на пенсию
Европа17:32
Интер потерял из-за травмы своего бомбардира
Европа16:55
Ювентус продлил контракт со Спаллетти
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK