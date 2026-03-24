Ряд клубов УПЛ поддержал инициативу Полесья по поводу судейства

Ряд клубов украинской Премьер-лиги поддержал инициативу Полесья по поводу судейства в чемпионате Украины.

Ранее житомирский клуб обратился к Украинской ассоциации футбола, оставшись недовольным работой рефери в проигранном матче 19-го тура УПЛ с Динамо (1:2), а вскоре уже половина представителей высшего дивизиона присоединилась к "волкам", призывая к реформированию и улучшению качества арбитража.

Об этом говорится в заявлениях клубов УПЛ.

Верес

Металлист 1925

Оболонь

Кривбасс

Колос

Рух

Полтава

Кудривка

Напомним, ранее глава УАФ Андрей Шевченко отреагировал на критику судейства, заявив об открытии служебного расследования в отношении отдельных рефери и представителей комитетов.

