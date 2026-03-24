Ряд клубов УПЛ поддержал инициативу Полесья по поводу судейства

Представители высшего дивизиона призывают УАФ к реформе арбитража.
Сегодня, 19:05       Автор: Игорь Мищук
Ряд клубов украинской Премьер-лиги поддержал инициативу Полесья по поводу судейства в чемпионате Украины.

Ранее житомирский клуб обратился к Украинской ассоциации футбола, оставшись недовольным работой рефери в проигранном матче 19-го тура УПЛ с Динамо (1:2), а вскоре уже половина представителей высшего дивизиона присоединилась к "волкам", призывая к реформированию и улучшению качества арбитража.

Читай также: Усик начал функционерскую деятельность в Полесье с радикального требования

Об этом говорится в заявлениях клубов УПЛ.

Верес

Металлист 1925

Оболонь

Кривбасс

Колос

Рух

Полтава

Кудривка

Напомним, ранее глава УАФ Андрей Шевченко отреагировал на критику судейства, заявив об открытии служебного расследования в отношении отдельных рефери и представителей комитетов.

Статьи по теме

Александрия вернула на пост тренер бывшего наставника Александрия вернула на пост тренер бывшего наставника
Усик начал функционерскую деятельность в Полесье с радикального требования Усик начал функционерскую деятельность в Полесье с радикального требования
Салах объявил окончательное решение о своем будущем в Ливерпуле Салах объявил окончательное решение о своем будущем в Ливерпуле
"Очень ценю, что он приехал": Усик объяснил, почему пригласил Джошуа в Украину "Очень ценю, что он приехал": Усик объяснил, почему пригласил Джошуа в Украину

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: стартует отбор на Чемпионат мира, Украина против Швеции и другие матчи
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

Последние новости

Европа21:22
Салах объявил окончательное решение о своем будущем в Ливерпуле
Бокс20:48
"Очень ценю, что он приехал": Усик объяснил, почему пригласил Джошуа в Украину
Европа20:14
Клубы Бундеслиги и АПЛ интересуются бомбардиром Динамо
Бокс19:40
Усик может отказаться от третьего боя с Фьюри ради другого соперника
Украина19:05
Теннис18:22
Калинина успешно стартовала на турнире в Дубровнике
Европа17:59
Довбик наведался в гости к Жироне
ЧМ-202617:28
Матч со Швецией обслужит рефери, при котором Украина дважды побеждала
Другие страны16:45
Гризманн подписал контракт с новым клубом
Европа14:57
Игроки Реала приняли решения касательно будущего тренера команды
