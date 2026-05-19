Плей-офф НБА: Сан-Антонио одолел Оклахому во втором овертайме первого матча финала Запада

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:48       Автор: Игорь Мищук
Сан-Антонио обыграл Оклахому / Getty Images

В ночь на вторник, 19 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч полуфинальной стадии плей-офф.

Сан-Антонио в первом поединке с Оклахомой одержал победу во втором овертайме и открыл счет в финальной серии Западной конференции.

Результат матча плей-офф НБА за 18 мая

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 115:122 OT (27:27, 17:24, 29:29, 28:21, 7:7, 7:14)

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (26 + 7 подборов), Гилджес-Александер (24 + 12 передач + 5 перехватов), Холмгрен (8 + 8 подборов), Дорт (5), Хартенштайн (2) – старт; Карузо (31), Уоллес (8), Маккейн (7), Митчелл (4), Уиггинс (0), Джо (0), Джейлин Уильямс (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (41 + 24 подбора), Харпер (24 + 11 подборов + 6 передач + 7 перехватов), Касл (17 + 11 передач + 11 потерь), Васселл (13), Шэмпени (11 + 9 подборов) – старт; К. Джонсон (13), Брайант (3), Корнет (0), Барнс (0).

Счет в серии: 0-1

