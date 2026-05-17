Оклахома и Сан-Антонио установили уникальное достижение в плей-офф

Сумели войти в историю ещё до стартового свистка.
Сегодня, 08:49       Автор: Валентина Чорноштан
Оклахома - Сан-Антоніо / Getty Images
Финал Западной конференции запланирован на вторник, 19 мая, однако финальная пара уже сумела повторить рекорд 1998 года.

В решающей игре сойдутся Оклахома и Сан-Антонио, которые одержали по 62 и более победы в регулярном чемпионате.

Последний раз аналогичный случай в постсезоне был зафиксирован в финале 1998 года между Чикаго и Ютой.

Добавим, что действующие чемпионы НБА стали победителями регулярного чемпионата с 64 победами, в то время как команда из Техаса одержала 62 победы.

К слову, Кливленд повторил антидостижения Миннеаполис Лейкерс в 1960 году.

