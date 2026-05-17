Оклахома и Сан-Антонио установили уникальное достижение в плей-офф
Финал Западной конференции запланирован на вторник, 19 мая, однако финальная пара уже сумела повторить рекорд 1998 года.
В решающей игре сойдутся Оклахома и Сан-Антонио, которые одержали по 62 и более победы в регулярном чемпионате.
Последний раз аналогичный случай в постсезоне был зафиксирован в финале 1998 года между Чикаго и Ютой.
Добавим, что действующие чемпионы НБА стали победителями регулярного чемпионата с 64 победами, в то время как команда из Техаса одержала 62 победы.
THUNDER: 64 wins in the regular season— NBA (@NBA) May 17, 2026
SPURS: 62 wins in the regular season
The Western Conference Finals will be the first series between two 62-win teams since the Bulls and Jazz met in the 1998 NBA Finals 😳
К слову, Кливленд повторил антидостижения Миннеаполис Лейкерс в 1960 году.
