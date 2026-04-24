"Обсуждаем финальные детали": Промоутер Джошуа поделился информацией о бое с Фьюри

Представитель британского экс-чемпиона высказался об организации будущего мегафайта.
Сегодня, 13:58       Автор: Игорь Мищук
Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего обладателя титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился деталями организации боя против еще одного экс-чемпиона дивизиона Тайсона Фьюри.

По словам представителя британского боксера, этим поединком будет заниматься Турки Аль-аш-Шейх и они близки к заключению сделки.

Читай также: "Присматриваемся к нескольким бойцам": Промоутер Джошуа назвал сроки его возвращения в ринг

"У нас будет контракт, мы его еще не подписали, но обсуждаем финальные детали соглашения о возвращении на ринг в июле и бое с Тайсоном Фьюри. Как только мы подпишем бумаги, организация боя будет на стороне Турки Аль-аш-Шейха.

Мы будем промоутерами в июле. Ноябрьский бой, или когда он там будет, вероятно, будет организован Sela, потому что там Matchroom, Gold Star, Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри. Не думаю, что Тайсон захочет, чтобы Matchroom был единственным промоутером, а Эй Джей не захочет, чтобы все делала команда Фьюри. Но мы еще не подписали.

Думаю, первый бой будет транслироваться на DAZN. Второй, возможно, на Netflix. Но опять же, это решать его превосходительству. У нас есть действующее соглашение с DAZN, они наши эксклюзивные партнеры, как и партнеры Эй Джея. Мы обсудим эти детали, когда будем финализировать соглашение, чтобы все были довольны - так же, как мы это сделали с боем против Джейка Пола", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Отметим, ранее Netflix уже объявил о проведении боя Фьюри - Джошуа.

Статьи по теме

"Присматриваемся к нескольким бойцам": Промоутер Джошуа назвал сроки его возвращения в ринг "Присматриваемся к нескольким бойцам": Промоутер Джошуа назвал сроки его возвращения в ринг
Промоутер Джошуа подтвердил намерение устроить промежуточный бой перед Фьюри Промоутер Джошуа подтвердил намерение устроить промежуточный бой перед Фьюри
Бавария готовится заключить новый контракт с Нойером Бавария готовится заключить новый контракт с Нойером
Президент турецкого клуба подтвердил трансфер Малиновского Президент турецкого клуба подтвердил трансфер Малиновского

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

