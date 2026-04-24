"Обсуждаем финальные детали": Промоутер Джошуа поделился информацией о бое с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер бывшего обладателя титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился деталями организации боя против еще одного экс-чемпиона дивизиона Тайсона Фьюри.

По словам представителя британского боксера, этим поединком будет заниматься Турки Аль-аш-Шейх и они близки к заключению сделки.

"У нас будет контракт, мы его еще не подписали, но обсуждаем финальные детали соглашения о возвращении на ринг в июле и бое с Тайсоном Фьюри. Как только мы подпишем бумаги, организация боя будет на стороне Турки Аль-аш-Шейха.

Мы будем промоутерами в июле. Ноябрьский бой, или когда он там будет, вероятно, будет организован Sela, потому что там Matchroom, Gold Star, Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри. Не думаю, что Тайсон захочет, чтобы Matchroom был единственным промоутером, а Эй Джей не захочет, чтобы все делала команда Фьюри. Но мы еще не подписали.

Думаю, первый бой будет транслироваться на DAZN. Второй, возможно, на Netflix. Но опять же, это решать его превосходительству. У нас есть действующее соглашение с DAZN, они наши эксклюзивные партнеры, как и партнеры Эй Джея. Мы обсудим эти детали, когда будем финализировать соглашение, чтобы все были довольны - так же, как мы это сделали с боем против Джейка Пола", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Отметим, ранее Netflix уже объявил о проведении боя Фьюри - Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!