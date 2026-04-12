Netflix объявил о проведении боя Фьюри - Джошуа

Хотя официально о поединке ничего не известно.

Netflix анонсировал бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Напомним, что накануне "Цыганский король" победил Арсланбека Махмудова.

После боя Фьюри вызвал Джошуа на ринг. Впоследствии пока официального анонса боя не было, хоят представители сторон не отрицают его возможность.

Netflix же в своих соицальных сетях запостил видео с вызовом, написав, что бой состоится осенью в Великобритании.

It's happening.



Tyson Fury vs. Anthony Joshua. This autumn from the UK. LIVE only on Netflix. pic.twitter.com/tG2CkdDdhK — Netflix (@netflix) April 11, 2026

Ранее также Тайсон Фьюри прокомментировал и трилогию с Усиком.

