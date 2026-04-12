"Если Джошуа не хочет": Фьюри заговорил о трилогии с Усиком после успешного возвращения в ринг
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ближайшими планами после своей победы над Арсланбеком Махмудовым.
Британский боксер отметил, что в случае отказа Энтони Джошуа, который не принял его вызов на бой, он готов провести третий поединок против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.
"Я хочу драться с Энтони Джошуа. И все. Или если Эй Джей этого не хочет, то тогда давайте сделаем трилогию с Александром Усиком.
Но мне нужна чертова честная игра", - сказал Фьюри.
Tyson Fury says that if Anthony Joshua doesn't want to fight, he'll take on Oleksandr Usyk in a trilogy bout.#FuryMakhmudov pic.twitter.com/pVEi5H52hY— Netflix Sports (@netflixsports) April 11, 2026
Напомним, ранее Джошуа объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри.
