"Если Джошуа не хочет": Фьюри заговорил о трилогии с Усиком после успешного возвращения в ринг

Британский экс-чемпион назвал приоритетных соперников.
Сегодня, 13:31       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ближайшими планами после своей победы над Арсланбеком Махмудовым.

Британский боксер отметил, что в случае отказа Энтони Джошуа, который не принял его вызов на бой, он готов провести третий поединок против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Читай также: "Он напуган": Фьюри обозвал Джошуа трусом после отказа принять вызов

"Я хочу драться с Энтони Джошуа. И все. Или если Эй Джей этого не хочет, то тогда давайте сделаем трилогию с Александром Усиком.

Но мне нужна чертова честная игра", - сказал Фьюри.

Напомним, ранее Джошуа объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

Промоутер Джошуа прояснил ситуацию с боем против Фьюри Промоутер Джошуа прояснил ситуацию с боем против Фьюри
"Он напуган": Фьюри обозвал Джошуа трусом после отказа принять вызов "Он напуган": Фьюри обозвал Джошуа трусом после отказа принять вызов
NaVi в шаге от квалификации на DreamLeague Season 29 NaVi в шаге от квалификации на DreamLeague Season 29
УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - Манчестер Сити, поединки Интера, Наполи, Бенфики
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Киберспорт16:09
NaVi в шаге от квалификации на DreamLeague Season 29
Украина15:22
УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром
Украина15:05
Кривбасс едва не упустил победу в матче с Кудривкой
Бокс14:38
Промоутер Джошуа прояснил ситуацию с боем против Фьюри
Европа14:20
Малиновский отличился эффектным голом в матче против Сассуоло
Бокс13:59
Чисора заявил о желании провести реванш с Уайлдером
Бокс13:31
"Если Джошуа не хочет": Фьюри заговорил о трилогии с Усиком после успешного возвращения в ринг
Европа12:58
Ювентус согласовал долгосрочный контракт с арендованным вингером
Бокс12:34
"Он напуган": Фьюри обозвал Джошуа трусом после отказа принять вызов
Бокс11:59
"Я никого не избегаю": Джошуа объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри
