"Он напуган": Фьюри обозвал Джошуа трусом после отказа принять вызов

Британский боксер высказал, что думает о потенциальном сопернике.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил позицию Энтони Джошуа, который отказался принимать его вызов на бой.

Британский боксер заявил, что его потенциальный оппонент просто боится выходить с ним в ринг.

Читай также: Джошуа одним жестом показал, что думает о вызове от Фьюри на бой

"Энтони Джошуа следующий, этот здоровенный трус. Он там сидит у ринга, но не ответит согласием.

Он напуган. Трясется от мысли выйти против меня и получить жесткий нокаут. Давай, прими мой вызов, ты здоровенный трус. Давай", - заявил Фьюри.

Напомним, ранее Джошуа объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри.

