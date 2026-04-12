Джошуа одним жестом показал, что думает о вызове от Фьюри на бой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри одержал победу над Арсланбеком Махмудовым в своем бою-возвращении в ринг после очередного возобновления карьеры.

Сразу после поединка британский боксер обратился к своему соотечественнику Энтони Джошуа, который присутствовал на этом вечере бокса, и бросил ему вызов на бой.

Однако Эй Джей оставался в рингсайде и отказался подниматься к потенциальному сопернику на ринг. К тому же британец показал оппоненту средний палец в ответ на его вызов на бой.

Anthony Joshua really flipped off Tyson Fury after Fury called him out 😭#FuryMakhmudov pic.twitter.com/yhH2IVGowI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 11, 2026

