Фьюри бросил вызов на бой Джошуа и получил ответ

Британский боксер обратился к соотечественнику после победного возвращения в ринг.
Сегодня, 09:58       Автор: Игорь Мищук
Фьюри бросил вызов Джошуа / Getty Images
Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри бросил вызов на бой еще одному экс-обладателю титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

После своей победы над Арсланбеком Махмудовым британский боксер сразу обратился к своему соотечественнику, который посетил это боксерское шоу в Лондоне.

"Я хочу дать вам бой, которого вы все ждали. Эй Джей, Энтони Джошуа, давай дадим фанатам то, чего они хотят - битву Британии. И вот мой вызов: я вызываю тебя, Джошуа, на бой со мной - Тайсоном Фьюри. Ты принимаешь мой вызов? Да?

Пусть он скажет "да" или "нет". Давай, большой трус, ты будешь драться?" - заявил Фьюри.

Тем не менее Джошуа отказался подняться в ринг к Фьюри и пока не принял его вызов.

"Тайсон, ты просто ищешь хайп. У меня никогда не было проблем выйти с тобой в ринг. Я нокаутировал тебя еще в детстве. И после того, что я увидел сегодня, сделаю это снова. При всем уважении, сегодня твой вечер. Но ты знаешь, что в свое время я выйду против тебя в ринг. Ты не будешь говорить мне, что делать. Я гоняюсь за тобой уже десять лет.

Когда будешь готов, приди ко мне и скажи свои условия. И я выйду с тобой в ринг, когда буду готов. Я здесь босс. Ты работаешь на меня. Я здесь хозяин. Запомни это - я хозяин, ты работаешь на меня", - сказал Джошуа.

