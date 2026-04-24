"Присматриваемся к нескольким бойцам": Промоутер Джошуа назвал сроки его возвращения в ринг

Эдди Хирн рассказал, когда состоится разминочный поединок перед встречей с Тайсоном Фьюри.
Сегодня, 11:47       Автор: Игорь Мищук
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал о ближайших планах по поводу своего подопечного.

По словам представителя британского боксера, перед будущей встречей в ринге с Тайсоном Фьюри его клиент должен будет провести промежуточный бой в июле.

Читай также: Усик дал совет Джошуа по поводу подготовки к бою с Фьюри

"Эй Джей подерется в июле. Думаю, это не будет соперник, на которого вы посмотрите и скажете "вау". Мне кажется, что выбор оппонента будут критиковать. Арсланбека Махмудова критиковали, хотя мне кажется, что он был очень хорошим соперником для возвращения Тайсона Фьюри. Он не создал Фьюри никаких проблем, но Махмудов - достойный боец.

Мы присматриваемся к нескольким бойцам. Я не буду называть их имена, но все они опасны. Если Эй Джей не будет готов физически или ментально, то это будет очень опасный бой. К тому же это бой-возвращение после достаточно серьезных травм и очень травматичного периода в его жизни.

Если мы согласимся на такой поединок, то хорошая новость в том, что мы подписали контракт на бой с Фьюри. Вам нужно скрестить пальцы в июле и надеяться, что через 36 минут или меньше вы получите главный бой всех времен", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Джошуа рассказал об организации боя с Фьюри.

Статьи по теме

"Обсуждаем финальные детали": Промоутер Джошуа поделился информацией о бое с Фьюри "Обсуждаем финальные детали": Промоутер Джошуа поделился информацией о бое с Фьюри
Промоутер Джошуа подтвердил намерение устроить промежуточный бой перед Фьюри Промоутер Джошуа подтвердил намерение устроить промежуточный бой перед Фьюри
Бавария готовится заключить новый контракт с Нойером Бавария готовится заключить новый контракт с Нойером
Президент турецкого клуба подтвердил трансфер Малиновского Президент турецкого клуба подтвердил трансфер Малиновского

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

