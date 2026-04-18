"Ежедневно ведем переговоры": Промоутер Джошуа рассказал об организации боя с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер бывшего обладателя титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, как проходит работа над поединком против еще одного экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

По словам представителя британского боксера, сейчас постоянно проходят обсуждения деталей будущего боя и он оптимистично настроен по поводу его организации.

"Мы ежедневно ведем переговоры с Турки и юристами по этому бою. Сейчас это постоянный обмен позициями.

Я не буду вдаваться в детали, но у меня четкая установка - организовать этот бой. Так что надеюсь, что скоро сможем сообщить хорошие новости для всех.

Близки ли мы к этому как никогда? Да, без сомнений", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

