iSport.ua
Русский Українська

"Ежедневно ведем переговоры": Промоутер Джошуа рассказал об организации боя с Фьюри

Эдди Хирн поделился последней информацией о поединке британских экс-чемпионов.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего обладателя титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, как проходит работа над поединком против еще одного экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

По словам представителя британского боксера, сейчас постоянно проходят обсуждения деталей будущего боя и он оптимистично настроен по поводу его организации.

"Мы ежедневно ведем переговоры с Турки и юристами по этому бою. Сейчас это постоянный обмен позициями.

Я не буду вдаваться в детали, но у меня четкая установка - организовать этот бой. Так что надеюсь, что скоро сможем сообщить хорошие новости для всех.

Близки ли мы к этому как никогда? Да, без сомнений", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Джошуа сообщил, когда планируют устроить бой с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн

Видео

Популярное на сайте

Последние новости

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK