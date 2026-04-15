Промоутер Джошуа сообщил, когда планируют устроить бой с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер бывшего обладателя титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал о ближайших планах своего подопечного, в частности о бое против еще одного экс-чемпиона дивизиона Тайсона Фьюри.

По словам представителя британского боксера, им предложили провести в июле промежуточный поединок, после чего в ноябре собираются устроить встречу в ринге с "Цыганским королем".

Читай также: Фьюри заявил, сколько раз он выйдет на ринг в этом году

"Захочет ли Джошуа провести еще один бой перед Фьюри? Думаю, да. Фьюри говорит, что у него уже была разминка против Джейка Пола. Это не совсем так. Мы знаем, что в жизни Эй Джея многое произошло. Люди быстро забывают об этом, но они должны понимать, что нам нужно делать все в нашем темпе, в его темпе и в подходящее время. То, сколько усилий он приложил, чтобы просто вернуться в эту позицию, заслуживает огромного восхищения. Это невероятно.

Он готов и мотивирован, но мы должны сделать все правильно. Сделка, которую нам предложили - бой в июле, а затем бой с Тайсоном Фьюри в ноябре - не предусматривает Деонтея Уайлдера. Я думаю, никто не хочет, чтобы мы сейчас проводили такой рискованный бой.

Это предложение от Турки Аль аш-Шейха, The Ring и Riyadh Season. Поединок в июле, а затем Тайсон Фьюри. Это тот маршрут, по которому мы, скорее всего, пойдем.

Нам предложили сделку, где бой Фьюри против Джошуа - это вершина всего. Многие не захотели бы идти на рискованный поединок, который может поставить под угрозу такое событие. Реальность такова, что в супертяжелом весе все бои рискованные. У нас нет проблем с Уайлдером, но, думаю, по этому соглашению это будет не он. Посмотрим", - сказал Хирн в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее Джошуа объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри.

