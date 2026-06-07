Слова промоутера Джошуа, вызвали шок: "Фьюри побьёт"

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн признал, что Тайсон Фьюри без проблем должен выиграть свой следующий бой перед очным противостоянием с его клиентом.

Напомним, что у "цыганского короля" возникла идея провести бой в августе перед ожидаемым поединком с Эй Джеем в ноябре.

Хирн заявил, что не переживает из-за августовского поединка Фьюри, который рассматривается как разминочный, и уверен, что "Фьюри побьёт любого соперника, которого ему дадут".

Также, по словам промоутера Джошуа для Boxingnews24, промежуточный бой Тайсона не должен повлиять на планы провести громкий бой осенью 2026 года с его клиентом.

Тем временем представитель Фьюри высказался о предстоящем бое Джошуа против Кристиана Пренги, который пройдёт 25 июля.

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