Хирн раскрыл имя последнего соперника Усика

Кого украинец выбрал для своего прощания?

Промоутер Эдди Хирн заявил, что следующим соперником Александра Усика может вполне стать Деонтей Уайлдер.

Как сообщает источник Boxing Scene, Усик, по информации Хирна, рассматривает возможность провести ещё один большой бой и завершить карьеру на высокой ноте.

Отмечается, что если Уайлдер получит шанс, бой может стать одним из главных событий дивизиона и логичным финалом карьеры Усика.

Также Хирн сказал, что соглашение между сторонами уже достигнуто, и скоро нас ждёт анонс этого поединка.

Ранее сообщалось, что именитый промоутер оценил отказ Усика от титулов.

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