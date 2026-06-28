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Баскетбол

Орландо рискует потерять центрового

Братья Вагнеры могут разойтись.
Сегодня, 14:46       Автор: Валентина Чорноштан
Мориц Вагнер / Getty Images
Мориц Вагнер / Getty Images

Мориц Вагнер готов рассмотреть уход из команды и выйти на рынок свободных агентов.

Отмечается, что центровой готов перейти в другой клуб, несмотря на то, что их дуэт с братом в Мэджик закончился.

Как передают сразу два инсайдера, у него уже есть несколько вариантов продолжения карьеры, однако неизвестно, какие именно это команды.

Напомним, что в минувшем сезоне он провёл только 36 матчей из‑за тяжёлой травмы колена и восстановления на протяжении сезона.

Тем временем Портленд исключил свою звезду из переговоров по Брауну.

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