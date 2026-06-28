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Время матчей на вылет: 32 сборные начинают борьбу за трофей

Групповой этап главного футбольного турнира лета завершён, а 28 июня стартует первый в истории соревнования раунд плей-офф с участием 32 сборных.
Сегодня, 14:17       Автор: Василий Войтюк
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Лето большой игры вступает в самую горячую фазу. На GGBET уже доступны широкая линия, одни из лучших коэффициентов, готовые экспрессы, бетбилдеры на топовые матчи, эксклюзивные бонусы и общий призовой фонд в размере 3 000 000 грн.

Групповой этап уже успел перевернуть предтурнирные прогнозы. Мексика выиграла все три матча, не пропустив ни одного гола, Бразилия разгромила Шотландию со счётом 3:0 и вышла в следующий раунд с первого места, а Германия наконец вернулась в плей-офф после двух подряд вылетов на групповой стадии.

Однако главными героями группового этапа стали не гранды. ЮАР победила Южную Корею и впервые в своей истории пробилась в плей-офф. Последними в турнирную сетку ворвались Австрия и Алжир: команды выдали драматичную ничью 3:3 и вместе оставили Иран за бортом турнира. Поэтому в матчах на вылет громкое имя точно не гарантирует спокойного вечера.

Среди наиболее интересных пар первого раунда: Бразилия – Япония, Нидерланды – Марокко, Португалия – Хорватия, Англия – ДР Конго и Аргентина – Кабо-Верде.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд на победу в турнире следующим образом:

  • Франция — 4,5;
  • Аргентина — 5,5;
  • Испания — 7;
  • Англия — 8;
  • Португалия — 11.

Коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua по состоянию на 10:10 28.06.2026 и могут изменяться.

Особенно интересно изменение позиций Бразилии: перед стартом турнира «Селесао» единолично возглавляли список фаворитов с коэффициентом 2,9, однако перед плей-офф опустились на шестую строчку. Даже уверенная игра Винисиуса и первое место в группе пока не убедили букмекера вернуть Бразилию на вершину.

В плей-офф имеют значение не только форма и состав. Здесь всё могут решить выдержка, глубина скамейки, один сейв, рикошет или серия пенальти. Команда, ярко прошедшая групповой этап, может остановиться уже на первом барьере, а сборная, пробившаяся в последний момент, — неожиданно открыть себе путь к большой сенсации.

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