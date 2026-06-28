Реал сохранил право выкупа за своим игроком из Серии А

Реал рассчитывает вернуть Нико Паса.

Накануне испанский гранд оформил сделку по хавбеку, в результате которой он полноценно перешёл в Комо.

Однако Реалу удалось сохранить право обратного выкупа в новом контракте аргентинца за 80 млн евро в 2027 году, пишет As.

Теперь Пас близок к полноценному переходу в Комо, при этом мадридская команда сохраняет контроль над игроком.

Тем временем Манчестер Сити нацелился на звезду сборной Марокко.

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