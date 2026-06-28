Кроуфорд может вернуться только ради одного боя

Промоутер Эдди Хирн поделился своими мыслями касательно возвращения на ринг Теренса Кроуфорда ради боя с Джароном Эннисом.

Бизнесмен заявил, что после личного общения у него сложилось впечатление, что боксёр физически и психологически уже отошёл от спорта, хотя полностью исключать его возвращение нельзя.

При этом промоутер отметил в интервью Ариэлю Хельвани, что возможным сценарием камбэка может стать крупный бой с его клиентом Эннисом.

Если Джароном сумеет стать суперзвездой этого спорта и за бой с ним будут предлагать огромные деньги, мы с удовольствием организуем такой поединок. Лично я давно хочу увидеть этот бой. Считаю, что это противостояние двух невероятных боксёров.

К слову, Кабайел отреагировал на решение Александра Усика отказаться от всех титулов.

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