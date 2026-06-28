Моуринью раскрыл планы на Реал

О качествах, которые он ценит.

Жозе Моуринью прокомментировал трансферные слухи вокруг Реала в интервью для The Beast Mode.

По словам тренера, он не собирается избавляться от ведущих игроков и, наоборот, хочет опираться на лучших футболистов.

Мне нужны лучшие игроки. Теперь я должен найти способ собрать команду и избежать проблем, которые, предположительно, были у них в предыдущие сезоны. Если у вас есть неприятности с не очень хорошими игроками, это большая проблема.

Иногда люди говорят: "У этого игрока потрясающая техника, но физически он не очень хорош". Это значит, что он не очень хорош. "У этого игрока потрясающие навыки, но он непостоянен, у него бывают взлёты и падения". Так что он не большой игрок.

Ранее Реал сохранил право выкупа за своим игроком из Серии А.

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