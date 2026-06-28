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Автоспорт

Ред Булл признал вину за аварию Ферстаппена

Команда принесла извинения Максу после ужасной аварии в Австрии.
Сегодня, 13:19       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Руководитель Ред Булл Лоран Мекис взял на себя ответственность за аварию Макса Ферстаппена в квалификации Гран‑при Австрии.

Напомним, что нидерландец слишком глубоко заехал в поворот, следовательно, потерял контроль и выехал с трассы, вызвав жёлтый флаг.

Как заявил Мекис, команда потеряла аэродинамическую стабильность задней оси, из‑за чего пилот не смог удержать машину в девятом повороте.

Как передаёт источник Motorsport‑Total, Ред Булл извинились перед Ферстаппеном и подчеркнули, что главное - его состояние.

К слову, пилот Феррари высказался об инциденте и пилоте Мерседеса, который взял поул.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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