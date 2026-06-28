Звездный центровой Лейкерс принял решение касательно своей карьеры

Он остаётся, но клуб уже ищет ему конкурента.

Деандре Эйтон принял решение касательно своей карьеры в калифорнийской команде.

Он воспользуется опцией игрока и останется в Лейкерс ещё на один сезон с зарплатой около 8,1 млн долларов.

Добавим, что клуб из Лос-Анджелеса всё равно продолжает искать усиление на позиции центрового, об этом сообщает NBC Sports.

Напомним, что в прошлом сезоне Эйтон провёл 72 матча, в среднем набирая 12,5 очка, 8 подборов и 1 блок-шот при 67,1% реализации бросков.

К слову, внутри Денвера обсуждают вариант включиться в борьбу за звезду Бостона.

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