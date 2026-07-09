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Хирн рассказал о планах Zuffa на "прощальный бой" Усика

Организация хочет использовать украинца, но он получит огромный гонорар.
Сегодня, 17:35       Автор: Валентина Чорноштан
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер Matchroom Эдди Хирн в беседе с iFL TV прокомментировал дальнейшие перспективы Александра Усика.

По словами бизнесмена, украинец уже дважды становился абсолютным чемпионом мира, поэтому не обязан следовать требованиям боксёрских организаций.

Также промоутер сообщил, что, по имеющейся информации, следующим соперником Усика может стать Деонтей Уайлдер, а сам бой способен стать последним в карьере украинского чемпиона.

Он не хочет, чтобы организация указывала ему. Он уже всего достиг. Понимаете, о чём я? Говорят, что он проведёт бой на Zuffa против Уайлдера, его последний бой.

К слову, Итаума назвал чемпиона, с которым планирует встретиться.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Эдди Хирн

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