15-летняя украинка пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона

Украинская тенниситка Полина Скляр пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона.

Для 15-летней спортсменки это дебютный турнир, который она начала с уверенной победы в двух сетах над росиянкой екатериной доценко.

Затем Скляр обыграла представительницу Ямайки Алиссу Джеймс, представительницу Румынии Майю Бурческу, а в четвертьфинале снова попала на "нетрайлку".

В первом сете мария макарова навязала слабую борьбу украинку, проиграв 3:6, но во втором все же взяла очко. В решающем третьем сете Скляр уверенно переиграла росиянку и пробилась в полуфинал.

Для украинской теннисистки - это рекорд карьеры. А наицональным рекордом на юниорском Уимблдоне является победа: в 2004-м здесь побеждала Екатерина Бондаренко, а в 2019-м - Дарья Снигур.

Юниорский Уимблдон-2026. Четвертьфинал

мария макарова (7) — Полина Скляр (Украина, 15) 1:2 (3:6, 6:7(4), 4:6)

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