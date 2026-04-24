Манчестер Юнайтед может вернуться к варианту с Балеба

Манчестер Юнайтед снова вернулся к идее подписания Карлоса Балеба, пишет The Athletic.

Напомним, что прошлым летом Брайтон оценивал хавбека в 100 млн фунтов. Сейчас, с учетом неудачного сезона, манкунианцы оценивают сделку в 50 млн.

Несмотря на игру камерунца в последних матчах, МЮ высоко оценивает статистические показатели игрока. Балеба все так же хорош в отборе и пасе.

Также манкунианцы будут искать центрального защитника летом. Одним из вариантом является Микки ван де Вен из Тоттенхэма.

Ранее также сообщалось, что защитник Манчестер Сити может отправиться в Италию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!