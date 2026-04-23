Реал и Винисиус близки к продлению контракта

Стороны устно согласовали новое соглашение.
Сегодня, 20:50       Автор: Андрей Безуглый
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер Реала Винисиус близок к новому контракту, утверждает Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, стороны сумели согласовать устно основные детали нового соглашения.

На текущий момент неизвестно никаких поддробностей о новом контракте кроме того, что Килиан Мбаппе останется самым высокооплачиваемым игроком клуба.

В ближайшее время Винисиус и Реал должно согласовать последние детали, и вскоре попдписать новый контракт.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 48 матчей, записав на свой счет 18 голов и 14 ассистов.

Ранее также сообщалось, что Реал потерял игроков до конца сезона.

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

