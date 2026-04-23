Снигур разгромно проиграла Швентек и вылетела с турнира

Украинка не смогла потягаться с экс-первой ракеткой мира.

Украинская теннисистка Дарья Снигур вылетела с турнира в Мадриде.

После первой в карьере победы в первом круге, Снигур попала на бывшую первую ракетку мира Игу Швентек.

Опытная польская теннисистка практически не оставила никаких шансов своей сопернице.

За два сета Снигур сумела взять лишь три очка, и за час проиграла Швентек, покинув турнир.

WTA 1000. Мадрид, второй круг

Ига Швентек (Польша) — Дарья Снигур (Украина) 2:0 (6:1, 6:2)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!