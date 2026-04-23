Манчестер Сити присматривается к лидеру Челси

Хавбек Челси Энцо Фернандес интересен Манчестер Сити, пишет The Athletic.

Напомним, что летом команду покинет Бернарду Силва, и "горожанам" нужно найти ему замену.

25-летний аргентинец подходит под нужды Пепа Гвардиолы, однако пока интерес клуба к игроку на ранней стадии.

Издание предполагает, что Фернандес может быть более дешевой альтернативой Эллиоту Андерсону, которого Ноттингем пролает за 120 млн фунтов.

Тем не менее, пока между заинтересованными сторонами не было никаких контактов. Сити в ближайшее время намерен внимательно изучить рынок.

