iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Энрике выдвинул ПСЖ ультиматум. Нужны три игрока или он уйдет

Назвал трёх футболистов, которых хочет видеть в команде.
Сегодня, 12:56       Автор: Валентина Чорноштан
Луис Энрике / Getty Images
Наставник ПСЖ Луис Энрике попросил боссов ПСЖ подписать нескольких игроков в качестве условия, чтобы он остался до 2030 года.

Испанский специалист хочет видеть в составе Магнеса Аклуша, Матеуса Фернандеса и Энцо Фернандеса, на эти трансферы французский клуб готовит 250 миллионов евро.

Вингер Монако Аклуш, по данным источника, обойдётся в 60 миллионов евро. Как передаёт издание, Энрике считает, что Магнес сможет добавить конкурентоспособности в атакующей ротации.

Тем временем Матеус Фернандес нужен ПСЖ из-за своей техники и умения играть на позициях центрального и атакующего полузащитника. Вест Хэм может продать его за 40 миллионов евро. Самым дорогим может стать переход Энцо Фернандеса из Челси - он может обойтись в 140 миллионов евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике энцо фернандес

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK