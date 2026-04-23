Энрике выдвинул ПСЖ ультиматум. Нужны три игрока или он уйдет

Назвал трёх футболистов, которых хочет видеть в команде.

Наставник ПСЖ Луис Энрике попросил боссов ПСЖ подписать нескольких игроков в качестве условия, чтобы он остался до 2030 года.

Испанский специалист хочет видеть в составе Магнеса Аклуша, Матеуса Фернандеса и Энцо Фернандеса, на эти трансферы французский клуб готовит 250 миллионов евро.

Вингер Монако Аклуш, по данным источника, обойдётся в 60 миллионов евро. Как передаёт издание, Энрике считает, что Магнес сможет добавить конкурентоспособности в атакующей ротации.

Тем временем Матеус Фернандес нужен ПСЖ из-за своей техники и умения играть на позициях центрального и атакующего полузащитника. Вест Хэм может продать его за 40 миллионов евро. Самым дорогим может стать переход Энцо Фернандеса из Челси - он может обойтись в 140 миллионов евро.

