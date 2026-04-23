Энрике выдвинул ПСЖ ультиматум. Нужны три игрока или он уйдет
Наставник ПСЖ Луис Энрике попросил боссов ПСЖ подписать нескольких игроков в качестве условия, чтобы он остался до 2030 года.
Испанский специалист хочет видеть в составе Магнеса Аклуша, Матеуса Фернандеса и Энцо Фернандеса, на эти трансферы французский клуб готовит 250 миллионов евро.
Вингер Монако Аклуш, по данным источника, обойдётся в 60 миллионов евро. Как передаёт издание, Энрике считает, что Магнес сможет добавить конкурентоспособности в атакующей ротации.
Тем временем Матеус Фернандес нужен ПСЖ из-за своей техники и умения играть на позициях центрального и атакующего полузащитника. Вест Хэм может продать его за 40 миллионов евро. Самым дорогим может стать переход Энцо Фернандеса из Челси - он может обойтись в 140 миллионов евро.
Тем временем Атлетико Мадрид хочет снова купить игрока у Манчестер Сити.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!