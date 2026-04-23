Свитолина завершила выступление в Мадриде, проиграв Бондар

В четверг, 23 апреля прошел матч 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания. Во втором раунде Элина Свитолина встретилась с Анной Бондар.

Победу одержала представительница Венгрии. Матч длился 1 час и 28 минут. Украинка сделала две подачи навылет, совершила 4 двойные ошибки и отыграла всего 1 из 3 брейк-пойнтов. Тем временем Анна совершила 6 подач навылет, реализовала 6 из 6 брейк-пойнтов и за игру не сделала ни одной двойной ошибки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Элина Свитолина (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) 3:6, 4:6

Теперь Бондар предстоит встретиться или с Ван Синьюй, или с Лаура Самсон.

К слову, Ястремская также завершила выступление в Мадриде после первого круга.

