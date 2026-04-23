Свитолина завершила выступление в Мадриде, проиграв Бондар

Не прошла в следующий раунд в Испании.
Сегодня, 13:49       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images

В четверг, 23 апреля прошел матч 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания. Во втором раунде Элина Свитолина встретилась с Анной Бондар.

Победу одержала представительница Венгрии. Матч длился 1 час и 28 минут. Украинка сделала две подачи навылет, совершила 4 двойные ошибки и отыграла всего 1 из 3 брейк-пойнтов. Тем временем Анна совершила 6 подач навылет, реализовала 6 из 6 брейк-пойнтов и за игру не сделала ни одной двойной ошибки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000
Элина Свитолина (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) 3:6, 4:6

Теперь Бондар предстоит встретиться или с Ван Синьюй, или с Лаура Самсон.

К слову, Ястремская также завершила выступление в Мадриде после первого круга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Елина Свитолина

Статьи по теме

Не переиграла, Свитолина вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе Не переиграла, Свитолина вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе
Свитолина вышла в полуфинал Свитолина вышла в полуфинал
Свитолина завершает путь в AO на стадии полуфинала Свитолина завершает путь в AO на стадии полуфинала
Четыре теннисистки не проиграли ни сета на пути в полуфинал Australian Open Четыре теннисистки не проиграли ни сета на пути в полуфинал Australian Open

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Чемпионат мира по снукеру-2026: О'Салливан и Селби вышли в следующий раунд
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Леванте, Штутгарта
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
Милан хочет закрепить лидера обороны новым соглашением
Саудовская Аравия рассчитывает вернуть этап Ф-1 в календарь этого сезона
Энрике выдвинул ПСЖ ультиматум. Нужны три игрока или он уйдет
Шахтер и Арда Туран оштрафованы УЕФА на десятки тысяч евро
Джонсон получил престижный приз НБА
Атлетико Мадрид хочет снова купить игрока у Манчестер Сити
Челси определился с кандидатами на пост главного тренера после увольнения Росеньора
Ферстаппен протестировал обновлённый болид Ред Булл на Сильверстоуне
"Прекрасная структура": Гвардиола - об отставке тренера Челси
