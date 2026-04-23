iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Саудовская Аравия рассчитывает вернуть этап Ф-1 в календарь этого сезона

Решение могут принять до Гран-при Монако.
Сегодня, 13:29       Автор: Валентина Чорноштан
Гран-при Саудовской Аравии / Getty Images
Власти Саудовской Аравии надеются, что в Джидде всё-таки пройдет гонка в этом сезоне. Об этом пишет AutosportWeb.

Ф-1 продолжает следить за конфликтом на Ближнем Востоке, из-за этого под вопросом остаются этапы в Катаре и Абу-Даби, которые должны пройти под конец сезона, а именно 29 ноября и 6 декабря.

Рассматривается такой вариант, что Джидда может вернуться в календарь в нынешнем сезоне между этапами в Сингапуре (9–11 октября) и США (23–25 октября) или между Гран-при Лас-Вегаса (21–22 ноября) и Катара (27–29 ноября), или уже под конец сезона, вместо Абу-Даби или Катара.

Однако гонщикам придётся провести четыре гонки подряд, что не сильно нравится боссам Формулы. Отмечается, что Ф-1 примет решение касательно этапа в Саудовской Аравии до Гран-при Монако (7 июня).

К слову, Ферстаппен протестировал обновлённый болид Ред Булл на Сильверстоуне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Саудовской Аравии

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Чемпионат мира по снукеру-2026: О'Салливан и Селби вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Леванте, Штутгарта
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров

Последние новости

Европа14:24
Милан хочет закрепить лидера обороны новым соглашением
Теннис13:49
Свитолина завершила выступление в Мадриде, проиграв Бондар
Формула 113:29
Саудовская Аравия рассчитывает вернуть этап Ф-1 в календарь этого сезона
Европа12:56
Энрике выдвинул ПСЖ ультиматум. Нужны три игрока или он уйдет
Лига конференций12:31
Шахтер и Арда Туран оштрафованы УЕФА на десятки тысяч евро
НБА12:04
Джонсон получил престижный приз НБА
Европа11:47
Атлетико Мадрид хочет снова купить игрока у Манчестер Сити
Европа11:12
Челси определился с кандидатами на пост главного тренера после увольнения Росеньора
Формула 110:42
Ферстаппен протестировал обновлённый болид Ред Булл на Сильверстоуне
Европа10:10
"Прекрасная структура": Гвардиола - об отставке тренера Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK