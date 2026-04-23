Саудовская Аравия рассчитывает вернуть этап Ф-1 в календарь этого сезона

Власти Саудовской Аравии надеются, что в Джидде всё-таки пройдет гонка в этом сезоне. Об этом пишет AutosportWeb.

Ф-1 продолжает следить за конфликтом на Ближнем Востоке, из-за этого под вопросом остаются этапы в Катаре и Абу-Даби, которые должны пройти под конец сезона, а именно 29 ноября и 6 декабря.

Рассматривается такой вариант, что Джидда может вернуться в календарь в нынешнем сезоне между этапами в Сингапуре (9–11 октября) и США (23–25 октября) или между Гран-при Лас-Вегаса (21–22 ноября) и Катара (27–29 ноября), или уже под конец сезона, вместо Абу-Даби или Катара.

Однако гонщикам придётся провести четыре гонки подряд, что не сильно нравится боссам Формулы. Отмечается, что Ф-1 примет решение касательно этапа в Саудовской Аравии до Гран-при Монако (7 июня).

К слову, Ферстаппен протестировал обновлённый болид Ред Булл на Сильверстоуне.

