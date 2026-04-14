Отменённые этапы Ф1 могут частично восстановить

Этап в Саудовской Аравии может вернуться в календарь в конце сезона.

Напомним, что гонки, которые были запланированы на апрель, были отменены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Речь идет об этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Как сообщает GPToday, есть вероятность, что одна из этих гонок всё-таки состоится в конце сезона - речь идет о гонке в Джидде.

Формула-1 может изменить свой календарь для возвращения этапа в Саудовской Аравии. Отмечается, что планируется перенос этапа в Абу-Даби на неделю вперёд, чтобы освободить место для Джидды.

То есть, если организация утвердит этот план, то в конце сезона мы увидим четыре гонки подряд: в Лас-Вегасе, Катаре, Джидде и Абу-Даби.

