Проблемы в Реале. Сразу два футболиста получили мышечные травмы

Пресс-служба Реала Мадрид сообщила о кадровых потерях: речь идет о защитнике Эдере Милитао и полузащитнике Арде Гюлере.

По имеющейся информации, по итогам медицинского обследования у Милитао диагностировано мышечное повреждение бицепса бедра левой ноги, а у турецкого хавбека аналогичное повреждение, но на правой ноге.

Теперь основные игроки состава не помогут команде в финальной отрезке сезона, они могут пропустить около четырёх недель. Отмечается, что Гюлер и Милитао пропустят Эль-Класико, которое пройдет 10 мая.

Добавим, что сейчас Реал отстает в чемпионской гонке от Барселоны на девять очков. В пятницу, 24 апреля, команда проведет матч с Бетисом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!