Стародубцева вылетела с турнира в Мадриде в напряженном матче

Украинка имела все шансы выиграть за два сета.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева вылетела с турнира в Мадриде.

Во втором круге ее соперницей стала представительница Румынии Жаклин Кристиан.

Стародубцева сумела взять первый сет 6:3, однако во втором все пошло не по плану. Украинка трижды подавала на матчи трижды не смогла их реализовать.

В итоге Кристиан взяла сет на тайбрейке, а в третьем уже просто додавила украинку. По итогам трехчасового матча Стародубцева покинула турнир в Мадриде.

WTA 1000. Мадрид, второй круг

Юлия Стародубцева (Украина) — Жаклин Кристиан (Румыния) 1:2 (6:3, 6:7, 4:6)

