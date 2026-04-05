Стародубцева сыграет в первом в карьере финале WTA

Украинки предстоит матч против пятой ракетки мира.

В ночь на воскресенье, 5 апреля, состоялись полуфинальные матчи WTA 500 в Чарльстоне.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одолела в двух сетах Мэддисон Ких и пробилась в первый в карьере финал.

В первом же сете украинка разгромила чемпионку Australian Open-2025 6:1, а во втором уверенно закрепила собственный успех.

В другом же полуфинале Джессика Пегула обыграла Иву Йович. И уже сегодня вечером в 20:00 по киевскому времени Стародубцева сыграет в финале против пятой ракетки мира.

WTA. Чарльстон, полуфинал

Мэдисон Киз (США) — Юлия Стародубцева (Украина) 0:2 (1:6, 4:6)

