Ливач принесла Украине первое золото Евро по борьбе

Украинка в финале уничтожила свою соперницу.

Сборная Украины по вольной борьбе завоевала первое золото Евро.

Оксана Ливач, выступающая в категории до 50 кг, стала чемпионкой Европы.

Украинка уверенно дошла до финала, по пути уверенно победив "нейтралку" смирнову.

А в финале Ливач сошлась с бронзовой призеркой чемпионата мира Эвин Демирхан.

Бой получился довольно любопытным, соперницам пришлось провести две минуты, прежде чем Ливач сумела открыть счет. А после этого украинка уничтожила соперницу, выиграв 11:0.

Ранее также Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!