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Автоспорт

Астон Мартин заработал первые очки в сезоне

Фернандо Алонсо поднялся по итогам Гран-при Монако.
Сегодня, 21:25       Автор: Андрей Безуглый
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Астон Мартин заработал первые очки в сезоне.

Это случилось по итогам Гран-при Монако.

Напомним, что Ланс Стролл сошел с дистанции, разбив болид в самой концовке гонки.

А вот его напарник Фернандо Алонсо финишировал 11-м, однако из-за штрафа Чеко Переса испанец поднялся в зачетную зону.

Фернандо Алонсо и Астон Мартин заработали по одному очку, ставшие первыми в текущем сезоне.

С результатами Гран-при Монако вы можете на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо

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