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Автоспорт

"Это уже граничит с оскорблениями": Алонсо прокомментировал слухи об Альпин

Испанец не намерен покидать Астон Мартин.
Сегодня, 12:30       Автор: Андрей Безуглый
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо прокомментировал слухи.

В паддоке витает уверенность, что испанец покинет Астон Мартин по окончании сезона. Наиболее вероятным кандидатом на его подписание считается Альпин.

Однако сам Алонсо заявил, что такие слухи оскорбительны, так как он предан проекту Астон Мартин. И то, что сейчас команда худшая в пелотоне, никак не влияет на его мнение.

Слухи всегда будут появляться. Внешний мир относится к нам не лучшим образом, и это нормально. Мы показываем не самые высокие результаты и переживаем не лучшие времена. Когда приближается летний перерыв, всегда возникают слухи. Они касаются как топ-команд, так и таких, как наша – ведь у нас слабые результаты.

Но моя приверженность Астон Мартин выходит за рамки времени на трассе. Я верю в этот проект. У нас подходящие люди. Здесь есть Эдриан Ньюи – лучший из лучших. У нас есть Хонда.

Мы начали в роли отстающих, да, мы это понимаем. Но мы стараемся все исправить как можно скорее.

Мы легкая мишень, ведь мы в конце пелотона – и поэтому тут возникают все эти соцсети, все эти штуки и шутки. Наверное, это уже граничит с оскорблениями в соцсетях

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо

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