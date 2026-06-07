Модрич сравнялся по матчам за сборную с Месси

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич догнал Лионеля Месси.

Накануне Хорватия провела товарищеский матч против Словении.

Лука Модрич вышел в стартовом составе в своем 198-м матче за национальную команду.

По этому показателю хорватский хавбек сравнялся с Лионелем Месси. Больше за свою сборную провел только Криштиану Роналду (227).

Отметим, что Хорватия выиграла поединок 2:1, а один из голов на счету Модрича.

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