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Футбол

Модрич сравнялся по матчам за сборную с Месси

Хорват провел 198-й матч за национальную команду.
Вчера, 23:59       Автор: Андрей Безуглый
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич догнал Лионеля Месси.

Накануне Хорватия провела товарищеский матч против Словении.

Лука Модрич вышел в стартовом составе в своем 198-м матче за национальную команду.

По этому показателю хорватский хавбек сравнялся с Лионелем Месси. Больше за свою сборную провел только Криштиану Роналду (227).

Отметим, что Хорватия выиграла поединок 2:1, а один из голов на счету Модрича.

Ранее также врач сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич

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