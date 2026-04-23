Сборная Украины выборола еще три медали на Евро по борьбе

В четвертый соревновательный день Евро-2026 по борьбе, что проходит в Тиране, Украина выборола еще три медали.

Всего четверо спортсменок прошли в золотые финалы в своих весовых категориях.

Ранее также Оксана Ливач уже завершила свой финал разгромной победой.

Также золотые медали выбороли Мария Винник в категории до 59 кг, а также Анастасия Алпеева - до 76 кг.

Также в финал до 55 кг прошла Лилия Маланчук, но проиграла представительнице Румынии Андрее Ане.

Всего сборная Украины уже имеет в своем активе семь медалей: три золота, одно серебро и три бронзы.

