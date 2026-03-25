Флорентино Перес хочет удержать своего звездного вингера
Президент Реала Флорентино Перес не хочет, чтобы Винисиус Жуниор покидал мадридскую команду.
Перес лично связывался с агентами вингера и настаивал на продлении соглашения с бразильцем в течение нескольких месяцев.
Напомним, что действующий контракт 25-летнего вингера с Реалом истекает летом 2027 года.
Отмечается, что президент хочет, чтобы Винисиус наконец определился со своим будущим как можно скорее, а именно - чтобы он решил в пользу "королевской" команды и подписал новое соглашение.
🚨🤍 Florentino Pérez has been personally pushing and insisting for months to advance on Vinicius Jr new deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2026
Real Madrid president wants Vini Jr to stay and put pen to paper as soon as possible.
Talks continue + decision up to Vini.
