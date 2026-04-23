iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ред Булл начал тесты "Макарены"

Команда опробует техническое решение Феррари.
Сегодня, 21:37       Автор: Андрей Безуглый
Ред Булл начал тестирование заднего крыла Феррари.

Напомним, что Скудерия спроектировала уникальное заднее антикрыло, получившее название "Макарена". Оно поворачивается в обратную сторону на 80 градусов.

В Сети разлетились фотографии со съемочного дня Ред Булл в Сильверстоуне. Там можно заметить, что команда приделала "Макарену" к своим болидам.

Отметим, что Феррари еще не использовала антикрыло в гонках, однако может привезти его в Майами. Ожидается, что оно дает около 8-10 км/ч на прямых.

Ранее также сообщалось, что в Майами будет удлиненная практика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

Статьи по теме

Ферстаппен протестировал обновлённый болид Ред Булл на Сильверстоуне Ферстаппен протестировал обновлённый болид Ред Булл на Сильверстоуне
Ред Булл нашел преемника Марко в Макларене Ред Булл нашел преемника Марко в Макларене
Рокировка Ред Булл и Макларен. Кто из пилотов сменит команду? Рокировка Ред Булл и Макларен. Кто из пилотов сменит команду?
Стало известно, когда Ред Булл решит проблему перевеса болида Стало известно, когда Ред Булл решит проблему перевеса болида

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Чемпионат мира по снукеру-2026: О'Салливан и Селби вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Леванте, Штутгарта
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров

Последние новости

Другие22:20
Сборная Украины выборола еще три медали на Евро по борьбе
Формула 121:37
Ред Булл начал тесты "Макарены"
Европа20:50
Реал и Винисиус близки к продлению контракта
Другие20:07
Ливач принесла Украине первое золото Евро по борьбе
Формула 119:13
ФИА увеличила практику на Гран-при Майами
Европа18:29
Манчестер Сити присматривается к лидеру Челси
Теннис17:55
Калинина вышла в третий раунд турнира в Мадриде
Украина17:35
Дебютный гол Проспера помог Шахтеру обыграть Зарю
Теннис17:10
Снигур разгромно проиграла Швентек и вылетела с турнира
Европа16:40
Ямаль выбыл до конца сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK