Ред Булл начал тесты "Макарены"

Ред Булл начал тестирование заднего крыла Феррари.

Напомним, что Скудерия спроектировала уникальное заднее антикрыло, получившее название "Макарена". Оно поворачивается в обратную сторону на 80 градусов.

В Сети разлетились фотографии со съемочного дня Ред Булл в Сильверстоуне. Там можно заметить, что команда приделала "Макарену" к своим болидам.

A RED BULL TESTOU UMA VERSÃO DA ASA "MACARENA" EM SILVERSTONE



ESTOU COM CÍUMES. pic.twitter.com/fQrNiyfWkw — Scuderia Ferrari BR (@FerrariF1BR) April 23, 2026

Отметим, что Феррари еще не использовала антикрыло в гонках, однако может привезти его в Майами. Ожидается, что оно дает около 8-10 км/ч на прямых.

Ранее также сообщалось, что в Майами будет удлиненная практика.

